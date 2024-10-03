Пожежа знищила селище на Харківщині — четверо людей згоріли живцем

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У Харківській області пожежа знищила ціле селище Піски-Радьківські, четверо людей згоріли живцем, двоє дістали поранень. Майже 1 100 деревʼяних будинків згоріли, 60 людей евакуювали.

Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Серед жертв — двоє переселенок, місцеві чоловік і жінка. Вони не встигли втекти — полумʼя розповсюджувалося занадто швидко.

За словами Болвінова, вогонь прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Пізніше пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки.

Також керівник слідчого відділу поліції Харківщини каже, що імовірною причиною пожежі на Донеччині міг бути обстріл армії РФ. Наразі триває слідство.



