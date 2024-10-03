Головний конструктор російських дронів ZALA та «Ланцет» Захаров отримав підозру

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та «Ланцет» Олександру Захарову.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ

Захаров є власником та головним конструктором російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України. Наразі підприємство базується в місті Іжевськ та є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань Росії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія виготовила близько 5 тисяч безпілотників. Зокрема, йдеться про дрони типу «Ланцет», а також новітні розвідувальні БпЛА ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

Росія використовує «Ланцети» для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA — для пошуку потенційних цілей, коригування по них вогню та фіксування наслідків таких атак.

Українські правоохоронці повідомили Захарову про підозру в пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.