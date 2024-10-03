Україна дронами атакувала російський військовий аеродром «Борисоглєбськ»

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Уночі 3 жовтня дрони СБУ та ССО атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії.

Про це «Бабелю» повідомили власні джерела в СБУ.

Дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ», там були склади з КАБами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ». Звідти росіяни регулярно запускають КАБи по території України.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників, вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території «Борисоглєбська».

Джерело в СБУ наголосило, що Служба безпеки України продовжуватиме демілітаризувати російські військові аеродроми, щоб ворог не почувався в безпеці «навіть на своїй території».