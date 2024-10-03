«Зливав» росіянам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ на Вінниччині та Сумщині. Правоохоронці затримали дезертира

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Правоохоронці викрили й затримали дезертира, який «зливав» інформацію про розташування підрозділів ЗСУ на Вінниччині та Сумщині.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, у березні 2024 року підозрюваний пішов з району виконання бойового завдання на лікування. Потім він самовільно залишив військову частину, так і не повернувшись на місце несення служби.

У серпні 2024 року він увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі, яка збирала й передавала інформацію розвідувального характеру росіянам для підривної діяльності проти України.

Підозрюваний за гроші неодноразово знімав на відео та надсилав росіянам через месенджер точне розташування підрозділів ЗСУ та інших формувань на території Вінницької та Сумської областей. Цю інформацію використовували, щоб коригувати й наводити артилерійський вогонь, ракетні удари тощо.

Правоохоронці затримали його в оселі й повідомили про підозру в державній зраді та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України). Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.