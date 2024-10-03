США почали через соціальні мережі вербувати агентів у Північній Кореї, Ірані та Китаї

Новини

Getty Images

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) почало нову акцію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї.

Про це пише BBC.

У середу, 2 жовтня, ЦРУ опублікувало повідомлення на своїх акаунтах у соціальних мережах мандаринською, фарсі та корейською мовами, розповідаючи, як безпечно звʼязатися з організацією. Повідомлення розмістили на таких платформах як X, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram і LinkedIn.

У інструкціях користувачам рекомендують звʼязуватися з ЦРУ через його офіційний вебсайт, використовуючи надійні зашифровані віртуальні приватні мережі (VPN) або анонімний веб-браузер, відомий як мережа Tor, який часто використовується для доступу до темної мережі.

Остання подібна акція США була спрямована на росіян — там кажуть, що вона була успішною. І саме тому ЦРУ хоче переконатися, що «люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті для співпраці».

Водночас доцент кафедри міжнародної політики Університету іноземних досліджень Ханкук у Сеулі Мейсон Річі сумнівається, наскільки таке вербування буде корисним цього разу. Адже більшість жителів Північної Кореї не має доступу до Інтернету. Доктор Річі припустив, що США націлені на північнокорейських торговців, які неофіційно перетинають кордон з Китаєм і мають доступ до мереж VPN.

Розвідка США вважає Північну Корею, Іран і Китай «важкими мішенями», коли йдеться про збір розвідданих, враховуючи суворий рівень стеження, який застосовують усі країни для придушення інакомислення.