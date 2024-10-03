Уночі ППО збила 78 із 105 ударних дронів Shahed

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Getty Images / «Бабель»

Уночі українська протиповітряна оборона збила 78 ударних дронів Shahed із 105, запущених Росією.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Росіяни атакували Україну ударними дронами з девʼятої вечора 2 жовтня до сьомої ранку 3 жовтня. Загалом армія РФ запустила 105 безпілотників з району міст Орел, Приморсько-Ахтарськ і Курськ, що в РФ, а також з мису Чауда в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Оборонці неба знищили 78 ударних дронів Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Ще один безпілотник полетів у бік Білорусі, а 23 дрони зникли з радарів у різних регіонах України, ймовірно, під дією засобів радіоелектронної боротьби.