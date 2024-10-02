За сексуальне домагання на вулиці в Нідерландах вперше оштрафували чоловіка
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
У середу, 2 жовтня, у Нідерландах суд вперше оштрафував чоловіка за домагання і залякування жінки на вулиці. Це стало можливо завдяки закону, який ухвалили в липні цього року.
Про це пише Reuters.
Закон спрямований на боротьбу із сексуальними домаганнями у громадських місцях і передбачає покарання за дотики, неприйнятні коментарі або жести. У рамках пілотного проєкту таємні групи спостерігачів розмістили в трьох містах — у Роттердамі, Утрехті й Арнемі.
Суд заявив, що таємна команда бачила, як чоловік переслідував жінку, кликав її, а потім підійшов до неї та поклав руки їй на стегна, тримаючи її. 33-річного чоловіка оштрафували на €100. Якщо він вчинить повторний злочин, то буде повинен сплатити додаткові €180.
Суд зазначив, що в цьому випадку використання таємного спостереження було виправданим.
«Сексуальне залякування когось на вулиці змушує людей почуватися в небезпеці та не дозволяє бути самими собою на публіці», – йдеться в рішенні суду.