USAID виділить Україні понад мільярд доларів на енергетику і гумдопомогу

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило $825 мільйонів на підтримку енергетичної системи України цієї зими.

Про це заявила глава USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, передає кореспондентка «Радіо Свобода».

Це вдвічі більше, ніж USAID виділяло минулого року. За словами Павер, кошти допоможуть підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру.

Також Саманта Павер оголосила про старт програми реабілітації українців Rehab for you на пʼять років — на її реалізацію USAID виділило $13 мільйонів.

Павер наголосила, що зараз в Україні понад 250 тисяч людей потребують реабілітаційної підтримки. За її словами, програма «допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, у свою сім’ю».

USAID також спрямує $237 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через агентство і Державний департамент США. Глава USAID зазначила, що ці кошти допоможуть домогосподарствам підготуватися до зимового періоду, наприклад, закупити термоковдри, постільну білизну, зимовий одяг тощо.

Також цього року коштом агентства надрукували 3,2 мільйона підручників для школярів молодших класів.