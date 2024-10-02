ГУР: У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка, він загинув

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В окупованому Бердянську Запорізької області 2 жовтня вибухнув автомобіль, у якому перебував суддя, який перейшов на бік росіян, Віталій Ломейко.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Вибух стався біля будинку № 6 на вулиці Красних партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту.

Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

«Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів, — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя», — підкреслили в ГУР.