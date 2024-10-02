Сили ППО збили 11 з 32 дронів, ще чотири полетіли назад до Росії

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 2 жовтня армія Росії атакувала Україну 32 ударними БпЛА Shahed.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Сили ППО збили 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Ще чотири безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях.

У Сумській ОВА повідомляли, що вночі росіяни дронами вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Шосткинського району. Попередньо, внаслідок атаки знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.