Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила ще 1 130 своїх військових і чотири танки

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

За минулу добу, 1 жовтня, армія РФ втратила ще 1 130 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, минулої доби Сили оборони знищили ще чотири російських танки, 32 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль і чотири одиниці спеціальної техніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.