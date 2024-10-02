У Білому домі починають визнавати необхідність прийняти Україну до НАТО. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 1 жовтня

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«Бабель»

Великий матеріал про те, що Україна наближається до найскладнішого періоду з початку повномасштабної війни, опублікувало видання Financial Times. Журналісти, зокрема київський кореспондент видання Крістофер Міллер, констатують, що візит української делегації до США завершився без задоволення двох головних її бажань: наразі немає ані дозволу від Вашингтону бити по Росії далекобійною західною зброєю, ані згоди пришвидшити прийняття України до НАТО. Тим часом росіяни не знижують натиск, а через пошкодження енергомережі країни взимку українські міста, можливо, знову залишатимуться по багато годин без світла й опалення.

Поступово все більше українців готові до мирних переговорів, пише видання з посиланням на дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Зростає і частка тих, хто готовий на територіальні поступки росіянам. І хоча поки що неофіційно, українські дипломати вже готові обговорювати із західними партнерами ймовірність миру без звільнення всієї української території ― лише за умови, що вільна територія України увійде до НАТО, пише видання.

До цієї думки починають схилятися й американці. І мова не про «перспективу членства», адже очевидно, що це просто політичне окозамилювання. Ідеться про повноцінне прийняття до НАТО за зразком Західної Німеччини. Очікується, що Джо Байден зробить заяву, яка свідчитиме про рух у цьому напрямку під час свого, імовірно, останнього президентського турне Європою в середині жовтня, ідеться у статті. Хоча те, чи погодиться Росія на мир за умови, коли Північноатлантичний Альянс фактично починатиметься за її кордоном, ― питання відкрите. Чимало співрозмовників журналістів у США кажуть, що не погодиться. Однак аргументом на користь цього, на думку Києва, і мав би стати дозвіл бити по Росії західними далекобійними ракетами.

Це лише частина огляду. Про ще чотири матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.