Британська принцеса Беатріс чекає на другу дитину

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Twitter / The Royal Family

Британська принцеса Беатріс, дочка принца Ендрю та його колишньої дружини Сари, герцогині Йоркської, чекає на другу дитину.

Про це повідомили на офіційній сторінці королівської родини.

«Її Високість принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці очікують на другу спільну дитину на початку нового року — братика чи сестричку для Вольфі та Сієни», — йдеться в заяві.

Про звістку повідомили короля Британії Чарльза ІІІ — родина радіє цій новині.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці таємно побралися у 2020 році. У вересні 2021-го у них народилася перша спільна дитина — дівчинка Сієна. Також у Моцці є син від попереднього шлюбу — хлопчик Крістофер Вульф, якого ласкаво звуть Волфі.

Друга дитина принцеси стане 11-ю в черзі на престол. Малюк не носитиме титул Його Королівської Високості — тільки онуки монарха за чоловічою лінією автоматично мають право на цей титул.