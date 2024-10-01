«Нова пошта» виходить на ринок Австрії — поки що з курʼєрською доставкою

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«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії з власною курʼєрською доставкою.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Це вже 15-та країна, де працює «Нова пошта», проте цього разу в іншому форматі: в Австрії у компанії виключно адресна доставка. По Відню доставляють кур’єри «Нової пошти», а решту території країни обслуговує партнер — компанія GLS.

Термін доставки з України — від пʼяти днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від одного дня. Курʼєр може забрати відправлення з будь-якої адреси в Австрії.

Умови доставки:

вага до 30 кг, вартість до 150 євро;

доступна як для приватних осіб, так і для бізнесу.

Вартість доставки: