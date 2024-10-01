У Запоріжжі правоохоронці затримали українця, який працював на ФСБ і намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради

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У Запоріжжі правоохоронці викрили й затримали громадянина України, який співпрацював з російськими спецслужбами та намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, у червні 2024 року мешканець окупованого Мелітополя свідомо пішов на співпрацю з росіянами. Після проходження курсу спеціальної підготовки у навчальному центрі ФСБ РФ чоловік отримав завдання вбити посадовця Мелітопольської міськради, який жив у Запоріжжі.

Щоб виконати це доручення, підозрюваний приїхав до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Він зʼясував, де живе й працює його жертва, та вивчив маршрути, якими пересувається посадовець.

Потім підозрюваний підстеріг посадовця у підʼїзді житлового будинку та кілька разів ударив молотком по голові. Попри отримані травми потерпілий вижив.

Після цього підозрюваний планував повернутися на тимчасово окуповану територію Запорізької області через країни ЄС, проте правоохоронці викрили й затримали його.

Запорізька обласна прокуратура повідомила чоловікові про підозру в державній зраді та замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі за рішенням суду він перебуває під вартою.