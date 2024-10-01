«Нова пошта» з 1 жовтня підвищила тарифи

Новини

Сергій Моргунов / «Бабель»

«Нова пошта» від сьогодні, 1 жовтня, підвищує тарифи на свої послуги.

Про це напередодні повідомила пресслужба компанії.

Таке рішення компанія пояснила тим, що за час повномасштабної війни в Україні зросли ціни на енергоносії — електроенергію та паливо.

Нові тарифи на доставку по Україні будуть такими: до 2 кг — 80 грн, до 10 кг — 110 грн, до 30 кг — 160 грн. Раніше вони становили 70 грн, 100 грн та 140 грн відповідно.

Вартість локальних відправлень у межах міста також подорожчає: до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, до 30 кг — 140 грн. Раніше було 50 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.

Вартість відправлення документів у конверті подорожчає з 55 грн до 65 грн.

За доставку вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кілограм, а між відділеннями по Україні — по гривні за кілограм.

Водночас «Нова пошта» скасувала деякі платежі, зокрема комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.