Генштаб ЗСУ: Минулої доби РФ втратила ще 1 370 своїх військових і 9 танків

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FEDOROV / Telegram

Минулої доби армія РФ втратила ще 1 370 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за минулу добу Сили оборони знищили ще девʼять російських танків, 44 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 98 дронів оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 73 автомобілі й одну одиницю спеціальної техніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.