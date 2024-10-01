Не даючи Києву засобів для перемоги, Захід, як і Росія, вчиняє «злочин проти України». Огляд матеріалів іноземних медіа 30 вересня

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«Бабель»

Підхід США щодо допомоги Києву поступово знекровлює Україну та українців, пишуть журналісти видання The Atlantic після візиту на Харківщину. Вони побачили там зруйновані російськими КАБами житлові багатоповерхівки та почули солдат, виснажених російськими «мʼясними штурмами». Америка дає Україні достатньо для того, щоб росіяни не прорвали фронт. Але недостатньо для того, щоб цю навалу перемогти, ― і ця тактика фактично є злочинною, оскільки перетворила Україну на криваву рану, пише видання. Співрозмовниками журналістів, чий візит оплатила американська ветеранська організація, стали в основному військові. Вони показали, як знизили вартість знищення одного окупанта різними засобами зброї до $20 тисяч (на противагу, наприклад, вартості американського ударного дрона Switchblade, який коштує від $60 тисяч до $80 тисяч). Фактично, за $100 мільйонів група військових може тримати значну ділянку фронту рік і знищити близько п’яти тисяч окупантів. І це дуже вигідна угода, запевняють українці.

Значна частина наданої американцями зброї вже не є ефективною, стверджують співрозмовники журналістів. Більшість танків Abrams уже виведені з ладу, а результативність ударів HIMARS впала до 10% через те, що росіяни навчилися протидіяти цим ракетам РЕБами. Зараз HIMARS фактично замінили нові розробки українських дронів ― у сто разів дешевші за одну ракету до установки. Однак істотно пришвидшити розробку і масштабування такої зброї могли б фінансова й технологічна підтримка Пентагону, яких наразі замало.

«Зараз є ризик того, що ми програємо війну в Україні, ― не тому, що росіяни перемагають, а тому, що союзники Києва не дозволяють йому перемогти. Якщо ми спонукатимемо українців боротися, не даючи необхідних для цього інструментів, ― історія точно визначить, що росіяни були не єдиними, хто вчиняв злочини проти України», ― завершують автори статті, закликаючи Вашингтон дозволяти Києву більше свободи в ударах проти росіян.

Тимчасом впливовий колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус хвалить Джо Байдена за обережність, називаючи його зволікання з дозволами Україні використовувати зброю проти Росії зваженим рішенням. Усе-таки, не варто недооцінювати ризики війни між двома великими ядерними державами, стверджує Ігнатіус ― зараз світ до цього найближчий з часів Карибської кризи 1962 року. Тоді Джон Кеннеді, розібравшись у ситуації, закликав колег «спершу добре поїсти, а тоді вирішувати, що робити», наполягаючи в підсумку на пошуку способу зберегти лице як для США, так і для СРСР і не допустити застосування ядерної зброї. Те, що зараз США керує обережний Байден, а не хтось безрозсудливіший, є великим позитивом, пише автор. «Так, Україна виснажується, і варто якнайшвидше дійти до справедливого миру. Але робити це треба без радикальних кроків», ― підсумовує Ігнатіус.

Це лише частина огляду. Про ще один матеріал, що стосується російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.