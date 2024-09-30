Найвища гора світу Еверест зростає через ерозію річок поблизу

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За останні 89 тисяч років найвища гора світу Еверест піднялася ще на 15—50 метрів. Вона досі продовжує зростати на 0,16—0,53 мм щорічно — все через ерозію поблизьких річок.

Про це пише The Guardian і BBC.

Під тиском від зіткнення Індійської та Євразійської плит 40—50 мільйонів років тому утворилися Гімалаї, і тектоніка плит залишається головною причиною їхнього постійного підйому. Проте є ще кілька факторів, які на це впливають.

Науковці опублікували дослідження в журналі Nature Geoscience, де кажуть, що створили комп’ютерні моделі для дослідження еволюції річкових мереж у Гімалаях.

Результати свідчать, що приблизно 89 тисяч років тому верхня течія річки Арун, що на північ від Евересту, злилася з її нижньою течією внаслідок ерозії останньої. Через це вся річка Арун стала частиною системи річки Косі.

Науковці припускають, що зміна маршруту через «захоплення річки» призвела до збільшення ерозії річки поблизу Евересту й утворення ущелини річки Арун. Дослідники кажуть, що зменшення ваги земної кори внаслідок вимивання природних речовин призвело до підняття навколишнього ґрунту. Взаємодія між ерозією річки Арун і висхідним тиском мантії Землі дає горі Еверест поштовх для підняття. Інакше цей процес називають ізостатичним відскоком.

«Гора Еверест і сусідні з нею вершини ростуть, тому що ізостатичний відскок підіймає їх швидше, ніж ерозія зношує їх», — сказав один зі співавторів дослідження доктор Метью Фокс.