У Києві за вересень зафіксували 11 температурних рекордів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Łukasz Łada / Unsplash
У столиці протягом вересня метеорологи зафіксували 11 температурних рекордів.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського й описала кілька з останніх вересневих рекордів.
У Києві 27 та 28 вересня було одразу три температурних рекорди. Мінімальна температура повітря 27 вересня виявилась найвищою для цього дня — не опустилася нижче за 17,3 °С, що перевершило попередній показник за 2015 рік на 1,9 °С.
Мінімальна температура повітря 28 вересня теж була найвищою для цього дня — 17,5 °С. Попередній рекорд 1927 року був 16,5 °С. До того ж середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і становила 23,1 °С — це на 9,9 °С більше за кліматичну норму.