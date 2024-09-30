У Києві за вересень зафіксували 11 температурних рекордів

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Łukasz Łada / Unsplash

У столиці протягом вересня метеорологи зафіксували 11 температурних рекордів.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського й описала кілька з останніх вересневих рекордів.

У Києві 27 та 28 вересня було одразу три температурних рекорди. Мінімальна температура повітря 27 вересня виявилась найвищою для цього дня — не опустилася нижче за 17,3 °С, що перевершило попередній показник за 2015 рік на 1,9 °С.

Мінімальна температура повітря 28 вересня теж була найвищою для цього дня — 17,5 °С. Попередній рекорд 1927 року був 16,5 °С. До того ж середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і становила 23,1 °С — це на 9,9 °С більше за кліматичну норму.