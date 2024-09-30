Швейцарія підписала угоду про зміну кордонів з Італією через танення льодовиків

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Швейцарія та Італія змінили частину свого кордону в Альпах через танення льодовиків. Швейцарія вже офіційно схвалила угоду, але Італія ще цього не зробила.

Про це пише BBC.

Великі ділянки швейцарсько-італійського кордону визначені льодовиковими хребтами або областями вічного снігу. Проте танення льодовиків змістило ці природні кордони — це призвело до того, що обидві країни прагнуть їх врегулювати. У пʼятницю, 27 вересня, Швейцарія заявила, що перевизначені кордони відповідають економічним інтересам обох сторін.

Швейцарсько-італійські кордони змінять у регіоні Плато Роза, притулку Каррел і Гобба ді Роллін — усі вони знаходяться поблизу Маттерхорн, однієї з найвищих гір Європи, та популярних гірськолижних курортів, включаючи Церматт.

Зміна кордонів допоможе обом країнам визначити, хто відповідає за збереження конкретних природних територій, пише BBC. Угоду опублікують, коли її також підпише Італія. Зараз країна погоджує всі деталі.

Що передувало?

Статистичні дані, які оприлюднили минулого року, показали: льодовики Швейцарії втратили 4% свого об’єму у 2023 році. Це друга найбільша втрата за всю історію після рекордного танення 6% 2022 року.

Швейцарська мережа моніторингу льодовиків (Glamos) пояснює такі рекордні втрати послідовними дуже теплими літами та дуже низькими снігопадами взимку 2022 року. За прогнозами, якщо така погода збережеться — відлига пришвидшуватиметься.

Минулого року Glamos казав, що деякі швейцарські льодовики тануть я настільки швидко, що їх навряд чи вдасться врятувати, навіть якщо температуру підтримуватимуть в межах прогнозованого підвищення в 1,5C, яке передбачає Паризька кліматична угода.