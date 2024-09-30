Телескоп «Хаббл» розкрив секрет типу далекої галактики в скупченні Діви

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ESA / Hubble & NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав галактику NGC 4694, розташовану за 54 мільйони світлових років від Землі в скупченні галактик Діви. Астрономи намагаються зрозуміти, якого вона типу — еліптичного чи спірального.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Більшість відомих людству галактик є представницями одного з двох легко ідентифікованих типів — спірального чи еліптичного.

Спіральні галактики молоді й активні, наповнені газом, який потрібен для утворення нових зірок. Також у них є спіральні відгалуження, де перебувають гарячі яскраві зірки. Еліптичні галактики світяться завдяки однорідній популяції більш старих і червоних зірок.

ESA / Hubble & NASA

Однак випадок із NGC 4694 складний, адже в неї видно гладкий на вигляд безрукавий диск, що як еліптична галактика майже позбавлений зореутворення. Утім, її зоряна популяція все ще відносно молода, а в ядрі формуються нові зорі, посилюючи її яскравість.

Галактику пронизують космічні газ і пил, які більш характерні для холодних і жвавих спіральних галактик. NGC 4694 оточена величезною хмарою невидимого водню, палива для утворення зірок. Але пил у галактиці утворює хаотичні структури, які вказують на якісь порушення.

Виявляється, що хмара газоподібного водню навколо NGC 4694 утворює довгий міст до сусідньої карликової галактики під назвою VCC 2062. Колись вони зіткнулися. І велика NGC 4694 накопичує газ із меншої галактики.

Тому завдяки особливій формі та зоряній активності NGC 4694 класифікували як лінзоподібну галактику — у ній немає спіральних рукавів, але в ній не так мало газу, як в еліптичній галактиці, хоча вона має чіткий диск.