Учасника гурту BTS оштрафували на $11,5 тисячі за нетверезу їзду на самокаті

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Reuters

Учасника k-pop гурту BTS Мін Юнгі оштрафували на $11,5 тисячі за пʼяну їзду на електросамокаті.

Про це пише Reuters.

Інцидент з Мін Юнгі стався недалеко від його будинку 6 серпня. Музикант привернув увагу правоохоронців, коли намагався піднятися після падіння з електросамоката. Експертиза показала, що концентрація алкоголю в його крові перевищувала дозволений поріг.

Після цього артист вибачився за інцидент, назвавши його «необережною та неправильною поведінкою». Поліція позбавила його прав за пʼяну їзду, а ще призначила штраф, розглянувши його справу у спрощеному провадженні.

Учасник гурту BTS Мін Юнгі. Reuters

У 2022 році учасники гурту BTS оголосили про перерву в концертній діяльності — за корейським законодавством вони мають пройти обовʼязкову військову службу до 30 років. Мін Юнгі проходив альтернативну цивільну службу.

Після інциденту з самокатом деякі фанати BTS закликали його покинути гурт. Річ у тім, що учасники гурту рідко потрапляють у суспільні скандали, тож штраф Мін Юнгі привернув велику увагу громадськості.