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Гельсінська комісія наполягає на тому, щоб США відмовилися від статус-кво часів Холодної війни у відносинах з Росією і назвали Москву постійною загрозою глобальній безпеці.

Про це йдеться у новій доповіді Гельсінської комісії, яку перед публікацією отримало видання The Hill.

У доповіді стверджується, що Вашингтон повинен переглянути своє мислення у ставленні до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси.

Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України у війні проти Росії, заклик до «масованої» військової та гуманітарної допомоги Києву та дозвіл Збройним силам України завдати удару вглиб Росії за допомогою наданої США зброї.

The Hill зазначає, що рекомендації звіту виходять за рамки політики Адміністрації президента Джо Байдена й суперечать позиції кандидата в президенти Дональда Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку та прямі переговори між Україною та Росією.

Голова Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон відкинув можливість успішних переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

«Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна. Путін — не та людина, з якою можна досягти домовленості, яка була б суттєвою і тривалою», — сказав він.