Генштаб: Росія втратила 1 250 військових і 27 артсистем за добу

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

За минулу добу, 29 вересня, Росія залишилася без іще 1 250 військовослужбовців (убитими й пораненими), а також десятків одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили пʼять російських танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, один засіб ППО, 38 дронів оперативно-тактичного рівня, 53 одиниці автомобільної техніки й 16 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.