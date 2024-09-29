Зеленський відмовився обговорити зі спікером Палати представників США звільнення посла Маркарової

Новини

Президент Володимир Зеленський відмовився обговорити зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном звільнення пані посла Оксани Маркарової.

Про це він заявив в інтервʼю американському телеканалу Fox News.

За його словами, звільнення українських послів він може обговорювати тільки зі спікером України.

«Такою є Конституція, я не можу обговорювати зі спікером Майком Джонсоном, з усією повагою», — додав Зеленський.

Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон закликав Володимира Зеленського звільнити пані посла України у Штатах Оксану Маркарову, звинувативши її в ненадійності та неефективності як дипломата.

Цьому передував візит президента України на завод з виготовлення артилерійських снарядів у рідному місті президента США Джо Байдена в штаті Пенсильванія — він є хитким. Також під час візиту там був присутній губернатор штату від Демократичної партії, прихильник кандидатки в президенти від демократів Камали Гарріс.

Через візит республіканці в Конгресі США вирішили провести розслідування, бо підозрюють «зловживання урядовими ресурсами» та втручання в президентські вибори. Там припускають, що візит Зеленського на завод нібито сприяв агітації за кандидатку в президенти США від демократів Камалу Гарріс.