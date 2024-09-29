Україну розчарувало рішення Швейцарії підтримати план завершення війни від Китаю та Бразилії

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Українська сторона розчарована тим, що Швейцарія підтримала «Китайсько-бразильський консенсус з 6 пунктів». Україна не розуміє такого рішення швейцарської сторони.

Про це повідомили в МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що Україна спільно саме із Швейцарією провела Перший Глобальний саміт миру. А країни і надалі продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру.

У МЗС заявили, що лише Формула миру Володимира Зеленського може привести до «справедливого та сталого миру». Тому Україна не потребує додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів його досягнення.

Що передувало?

Речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо у суботу, 28 вересня, заявив, що країна підтримала мирну пропозицію Китаю та Бразилії. За його словами, це альтернатива «войовничим промовам, які ми чули як з українського, так і з російського боку».

У серпні Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав «позитивну реакцію» більш як сотні країн світу. Тоді заявили, що пріоритетом є «охолодження ситуації», а «Консенсус із шести пунктів», який стосується війни в Україні, отримав позитивні відгуки з понад 110 країн.

Що за «Консенсус з шести пунктів»

На початку травня 2024 року пройшла серія візитів Лі Хуея до країн так званого Глобального Півдня. За їхніми результатами Китай підготував новий «мирний» план, який складається з шести пунктів. Ось вони: