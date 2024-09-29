У Данії археологи знайшли 50 скелетів вікінгів

Новини

Археологи за останні пів року розкопали понад 50 скелетів вікінгів, які збереглися в гарному стані. Знахідки дали рідкісну інформацію про спосіб життя та подорожі тогочасного мореплавного суспільства.

Про це пише CBC News.

Скелети настільки добре збереглися, що археологи вірять: зможуть взяти зразки ДНК для наукового аналізу. Він може показати, чи були деякі з похованих вікінгів пов’язані — раніше такі дослідження не проводили. Також науковці зможуть дізнатися більше про загальний стан здоров’я, дієту та походження похованих.

«Буде неймовірно захопливо дізнатися, звідки прийшли ці люди і чи були тут поховані одні й ті самі родини в кількох поколіннях», — сказала доцентка Орхуського університету в Данії Сара Круа.

Одну з жінок поховали в корпусі фургона, у якому, імовірно, вона подорожувала. Її поховали разом із скляним намистом, залізним ключем, ножем з ручкою зі срібною ниткою та невеликим осколком скла, який, можливо, слугував амулетом. Біля фургона також стояла оздоблена дерев’яна скриня — археологи не знають, що було всередині.

Серед поховань також знайшли скелети з прикрасами, зокрема, зі спеціальною пряжкою, металевим кільцем на шиї, червоною скляною кулькою, що висить на шнурі.

Археологи кажуть, що такі особливості свідчать про те, що деякі зі знайдених вікінгів мали високе становище в суспільстві.