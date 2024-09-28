Омбудсман: У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей — били палицями, принижували й домагались

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Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущались з дітей — морально і фізично. Правоохоронці почали розслідування.

Лубінець розповів, що в цьому закладі розміщують найвразливіші категорії дітей: сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і дітей з особливими освітніми потребами.

Діти розповіли про те, що директор закладу домагався дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

Також діти скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкаші», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде».

«Що шокувало: впродовж року діти та інші особи в їхніх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодної реакції. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження», — розповідає Лубінець.

За його словами, до центру викликали представників Національної поліції та органи прокуратури та змусили почати документувати факти порушення. Уже відкрито кримінальне провадження, зокрема за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої. Про відкриття провадження повідомив і Офіс генпрокурора.

Водночас у Нацполіції заперечують, що поліція не реагувала на звернення вихованців центру. Там кажуть, що цього року з центру до них не надходило жодних звернень, не уточнюючи, чи були такі звернення в попередні роки.

Усіх дітей, які надавали свідчення, перемістили із закладу, вони перебувають у безпеці. Правоохоронці також зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов’язків керівника закладу.

Лубінець повідомив, що з понеділка ініціює нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів і профільних міністерств.