У Сумах завершили рятувальні роботи на місці російського удару. Загинули девʼять людей (оновлено)

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У Сумах завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по місцевій лікарні. Загинули девʼять людей, ще 10 дістали поранень.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Серед загиблих — працівник Національної поліції. Ще один поліцейський отримав поранення.

Зранку 28 вересня російські війська атакували Суми дронами Shahed. Удар пошкодив будівлі медичних закладів, спалахнули пожежі.

Під час вибухів частково зруйнувалось перекриття між першим та другим поверхами, а також четвертий поверх і дах чотириповерхової будівлі клінічної лікарні «Святого Пантелеймона».

Під час евакуації місцевих і ліквідації наслідків удару росіяни вдарили повторно. Влучання було поряд з епіцентром події між двома пʼятиповерховими житловими будинками.

Загалом співробітники ДСНС евакуювали 122 людини.