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Getty Images / «Бабель»

У Росії ліквідували полковника Олексія Коломєйцева — керівника 924 державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в українській розвідці.

Полковник Олексій Коломєйцев.

Коломєйцев готував російських фахівців з використання БпЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу Shahed.

Він помер у ніч на 27 вересня в Московській області. Розвідка деталей смерті не уточнює, однак каже, що це спільна операція місцевого руху спротиву і ГУР.

«Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців, доти, доки російський режим не припинить війну і не відповість за всі свої злочини», — повідомив співрозмовник «Бабеля» в розвідці.

Детальна інформація про Олексія Коломєйцева у відкритих джерелах відсутня. Зазначається, що йому 51 рік і він брав «безпосередню участь» у військовому вторгненні Росії в Україну.