Росіяни двічі вдарили по медичному закладу в Сумах — є загиблі

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Зранку 28 вересня російські війська двічі вдарили по медичному закладу в Сумах. Зараз відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Після першого обстрілу загинула одна людина — удар зруйнував перекриття кількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів і персоналу. Повторного удару росіяни завдали вже під час евакуації хворих.

Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено. Точна кількість загиблих і постраждалих ще невідома.

У Сумській ОВА повідомляли, що по Сумах вдарили дронами Shahed. Удари припали на медичний заклад і житловий сектор.