Держсекретар США: Розмови Пекіну про мир в Україні розходяться з реальністю

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Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Після цього Блінкен підкреслив занепокоєння через підтримку Пекіном оборонно-промислового комплексу Росії та додав, що розмови КНР про мир в Україні «розходяться з реальністю».

Про це пише Reuters.

Дипломати зустрілись на Генеральній Асамблеї ООН. За словами Блінкена, майже 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, що імпортує Росія, надходять з Китаю і Гонконгу — це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для війни проти України.

«Тому коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого — дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це не відповідає дійсності», — додав Блінкен.

Ван Ї наголосив, що Китай виступає за розвʼязання російсько-української війни дипломатичним шляхом.

«США повинні припинити дискредитувати й підкидати докази проти Китаю, накладати санкції без розбору і використовувати його [конфлікт] для створення і заохочення конфронтації між різними таборами», — сказав представник КНР.

Також на зустрічі обговорили «дестабілізуючі дії Китаю» в Південно-Китайському морі та покращення звʼязку між військовими, перешкоджання надходженню наркотиків у США та ризики, повʼязані зі штучним інтелектом.

Співпраця Китаю і РФ

У квітні цього року США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії в її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з Росією торік досягла рекордно високого рівня — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.