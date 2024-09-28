Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 470 військових і 55 артистем

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За минулу добу, 26 вересня, Росія втратила ще 1 470 військовослужбовців (убитими й пораненими), а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили 14 танків, 42 бойові броньовані машини, 55 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 62 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети і 99 одиниць спеціальної техніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.