В Україну повернули девʼятьох дітей, яких окупанти вивезли до Росії

Новини

В Україну за посередництвом Катару вдалося повернути девʼятьох українських дітей віком від 13 до 17 років та 20-річного юнака з братом. Деякі з них мають інвалідність і тяжкі захворювання.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Повернені українці родом з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і Криму. Деякі з дітей на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну були в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом окупаційна влада вивозила їх до міста Скадовськ у Росії.

Один із хлопців, який сьогодні повернувся додому, втратив батька, який захищав Україну під час російського вторгнення, розповів Лубінець.

«Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти», — наголосив Лубінець.

Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування, обов’язково повідомте про це в поліцію за номером 102. Якщо ж ви переконані, що дитину депортували в РФ або вона на тимчасово окупованій території, то, крім поліції, варто повідомити в Офіс омбудсмана. Гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — hotline@ombudsman.gov.ua.