Екоактивісти знову облили картинку Ван Гога — за кілька годин після вироку членам організації за попередній інцидент

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Кліматичні активісти руху Just Stop Oil вкотре облили картини Вінсента Ван Гога. Це сталося через кілька годин після того, як двох активістів засудили до тюремного ув’язнення за попередню акцію протесту проти картин художника.

Про це пише BBC.

Троє протестувальників вилили помаранчеву рідину, схожу на суп, на картини на виставці «Поети та коханці» в Національній галереї — твори мистецтва наразі вилучили, вони не постраждали. Протестувальників уже затримали. Однією з картин, на які націлилися протестувальники стала картина Вінсента Ван Гога «Соняшники».

На сторінці екоруху Just Stop Oil опублікували відео інциденту, там можна почути, як активісти аргументують свій вчинок.

«Є люди у в’язниці за те, що вимагають припинити видобування нафти та газу, що зараз є політикою уряду після постійних, підривних дій, незліченних заголовків, і викликаний цим політичний тиск».



Інциденти з картинами Вінсента Ван Гога

14 жовтня 2022 року екоактивістки зайшли в Лондонську національну галерею, облили «Соняшники» томатним супом з бляшанок і розповіли про нафтову кризу. Активісти звинувачують британський уряд у бездіяльності щодо кліматичної кризи.

27 вересня 2024 року суд засудив 23-річну дівчину до двох років увʼязнення за напад на картину «Соняшники». Її співобвинувачена, 22-річна Анна Холланд, отримала 20 місяців за той самий злочин.