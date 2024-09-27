Ґвалтував хлопчиків у Харкові та переховувався в монастирі. Прокурори повідомили про підозру колишньому вчителю фізкультури
- Автор:
- Олександра Амру
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Правоохоронці викрили колишнього вчителя фізкультури, який ґвалтував і розбещував хлопчиків, а потім переховувався в монастирі на Тернопільщині.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Харківські прокурори повідомили чоловіку про підозру у зґвалтуванні дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітнього.
Підозрюваний — 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад десять років працював учителем.
За даними слідства, у 2018—2021 роках чоловік чинив сексуальні дії щодо трьох хлопчиків віком 11, 12 та 13 років у різних навчальних закладах Харкова. Про скоєне розповів один із хлопців, який виїхав за кордон і там повідомив відповідні органи.
Після цього підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області. Чоловіка розшукали і зараз хочуть відправити під варту.