Вранці росіяни вдарили ракетою по відділу поліції в Кривому Розі. Є загиблі й поранені

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Вранці 27 вересня, близько 9:30, росіяни поцілили ракетою по районному управлінню поліції в Кривому Розі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Станом на 16:20 з-під завалів адмінбудівлі дістали три тіла — загинули дві жінки і чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення.

У місті пошкоджені 23 приватних будинки і 3 дев’ятиповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто. Пошукові роботи тривають.