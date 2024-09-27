Померла акторка Меггі Сміт — зірка «Гаррі Поттера» та «Абатства Даунтон»

Новини

Зранку 27 вересня померла британська акторка Меггі Сміт — їй було 89 років.

Про це повідомила її родина, передає ВВС.

Сини акторки зазначили, що вона «спокійно померла в лікарні» в Лондоні. Причину смерті не уточнили, однак зазначили, що наприкінці життя Меггі Сміт була з родиною та близькими друзями.

У неї залишилися двоє синів і п’ять онуків. Родина Сміт зазначає, що спустошені втратою.

Меггі Сміт у ролі професорки Міневри Макгонагалл у серії фільмів про Гаррі Поттера.

Маргарет Наталі Сміт народилася 28 грудня 1934 року в Ессексі. Вперше на театральну сцену вона вийшла, коли навчалася в Оксфорді.

Вона знялася в кількох десятках фільмів і серіалів. Однак найбільшої популярності вона набула після ролі професорки Мінерви Макгонагалл у фільмах про Гаррі Поттера та Вайолет Кроулі в «Абатстві Даунтон».

Молода Меггі Сміт.

Вона дворазова володарка премії «Оскар», семиразова лавреатка премії BAFTA та має чотири нагороди премії «Еммі». А ще Меггі Сміт — кавалер Ордена кавалерів пошани та дама-командор Ордена Британської імперії.

У 2007 році Меггі Сміт хворіла на рак грудей. Про хворобу вона дізналась під час зйомок шостої частини «Гаррі Поттера», але все одно продовжила участь у фільмі.