Чоловік підпалив себе в Полтавській ОВА, він в реанімації

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У Полтаві 71-річний чоловік підпалив себе у приміщенні обласної військової адміністрації.

Про це пише місцева поліція.

Інцидент стався 27 вересня близько 12:00. Поліцейські, які охороняють приміщення ОВА, загасили полумʼя на одязі чоловіка і викликали швидку. Постраждалого з опіками госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку й обставини події.

Місцеве видання «Полтавщина» пише, що чоловік з опіками 90% тіла перебуває у реанімації обласної лікарні.

Медіа з посиланням на свої джерела повідомляє, що чоловік є переселенцем з Маріуполя, проживав у модульному містечку. За даними журналістів, у нього був нестійкий психологічний стан, зокрема він неодноразово скаржився на керівника обласної поліції Євгена Рогачова, який нібито краде в нього помідори та переслідує.