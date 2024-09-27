ESA запустить супутник, щоб спостерігати, як він горить

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ESA

Європейське космічне агентство (ESA) планує запустити супутник, щоб уважно простежити, як він розпадається під час свого повернення в атмосферу Землі.

Це відбуватиметься в межах місії «Драко», яка розпочнеться у 2027 році. Вона збиратиме унікальні вимірювання під час фактичного входу супутника в атмосферу та його знищення. Збережеться лише капсула апарата, бо спеціально розроблена, щоб пережити приземлення і передати цінну телеметрію.

Супутник сконструюють завбільшки з велику пральну машину вагою близько 200 кілограмів. А капсула буде маленькою (40 сантиметрів), проте надзвичайно міцною.

Враження художника про те, як «Драко» входить в атмосферу. ESA

Мета місії — зрозуміти, як супутники розпадаються, щоб їх можна було проєктувати так, аби вони згорали повністю при вході в атмосферу і не перетворювалися на космічне сміття. Також місія допоможе оцінити вплив повернення супутників на довкілля, вивчаючи, як їхні частинки взаємодіють з верхніми шарами атмосфери та які побічні продукти утворюються.

Навколо Землі зараз обертаються понад 9 300 тонн космічних обʼєктів, зокрема космічного сміття — непрацюючих супутників і шматків ступенів ракет. Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків сміття, яке своєю чергою може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити «синдром Кесслера», що стане серйозною перешкодою подальшій діяльності людей в космосі.