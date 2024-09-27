Трамп хоче відновити ядерну угоду з Іраном

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп каже, що він відкритий до нової ядерної угоди з Іраном.

Про це він повідомив на одній з пресконференцій, передає Politico.

«Звичайно, я б це зробив. Ми маємо укласти угоду», — заявив Трамп.

Трамп не вдавався в подробиці майбутньої співпраці з Іраном, але зазначив, що переговори потрібні в будь-якому разі — через загрозу, яку створює Іран зі своїм прагненням отримати ядерну зброю. Своїми зауваженнями Трамп, схоже, намагався послабити напруженість у відносинах з іранським урядом, пише Politico. Цього тижня республіканцю повідомили, що Іран планував його вбити.

Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі заявив, що країна відкрита для обговорення ядерних перемовин. Водночас він зазначив, що напруженість на Близькому Сході може ускладнити їх відновлення.

Що передувало

Адміністрація Байдена понад рік вела непрямі переговори з Іраном, спрямовані на відновлення іранської ядерної угоди.

Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран, що той висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців адміністрація стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Новий президент Ірану припустив, що вони відкриті до взаємодії із Заходом. Однак високопосадовець Держдепартаменту заявив CNN, що вони більше не вірять у можливість повернутися до ядерної угоди, оскільки за роки, що минули з моменту зриву переговорів, Іран вчинив надто багато ескалаційних дій.

У липні цього року державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран, імовірно, може виготовити достатню кількість матеріалу для створення ядерної зброї вже за один-два тижні. Він заявив, що політика США полягає в тому, аби не допустити наявності в Ірану ядерної зброї, і що адміністрація воліла б зупинити це за допомогою дипломатії.