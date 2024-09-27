Під час нічної атаки РФ по Одещині дрон залетів на територію Румунії — там атаку засудили

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Getty Images / «Бабель»

Міністерство національної оборони Румунії засудило російську атаку в ніч на 27 вересня по цивільних обʼєктах та обʼєктах портової інфраструктури в Україні поблизу річкового кордону з Румунією.

Про це пише пресслужба відомства.

Росія в ніч на 27 вересня вдарила по півдню Одещини. Під удар потрапив Ізмаїл — там загинули три людини. Ізмаїл межує з Румунією.

Через цю атаку в прикордонних регіонах Румунії розсилали сповіщення RO-Alert. Також для моніторингу ситуації підняли два румунські винищувачі F-16 з бази «Борча» та два іспанські F-18 з бази «Михаїл Когелнічану».

Румунська система радіолокаційного спостереження вказувала, що один з дронів міг перетнути на три хвилини кордон і залетіти до Румунії.

«Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних обʼєктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать міжнародному праву», — йдеться в повідомленні.