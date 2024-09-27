Омбудсман: «Обмін» дітьми між Україною і РФ за посередництва Катару — це фейк

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Facebook / Дмитро Лубінець

«Обмін» дітьми між Україною та Росією за посередництва Катару — це фейк, заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Низка українських медіа опублікували інформацію, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною і Росією про обмін дітьми. Як джерело вони вказували французькі видання, а ті своєю чергою посилалися на французьку інформаційну агенцію Agence France-Presse. AFP отримала коментар від «катарського джерела».

Ішлося про те, що нібито девʼять дітей від 12 до 17 років і один дорослий повернуться до родин в Україні, а четверо дітей від 2 до 7 років «воззʼєднаються з родинами в Росії».

«Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає як відверте просування російських наративів», — написав Лубінець.

І наголосив, що Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає їхньому поверненню в Росію, якщо вони перебувають на українській території.

До того ж міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу, як обмін дітьми.