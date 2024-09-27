В ООН бракує грошей на допомогу українцям цієї зими

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Організація Обʼєднаних Націй не має усіх коштів, необхідних для допомоги українцям цієї зими.

Про це заявила представниця агентства ООН у справах біженців (UNHCR) Кароліна Лінхольм Біллінг у коментарі AFP, передає Barrons.

У цю пору року UNHCR має лише 47% коштів, необхідних для допомоги мільйонам українців, переміщених або постраждалих від війни. Минулого року в цей час ця програма мала фінансування на 70%.

В Україні приблизно 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проте обстріли інфраструктури й активізація російських військ спричиняють нові переміщення населення. Так, з 1 серпня майже 99 тисяч людей евакуювалися або покинули прифронтові території на Донеччині.

UNHCR співпрацює з українськими організаціями, щоб допомогти найбільш вразливим групам населення і переселенцям, зокрема перед настанням зими. Цю допомогу отримують майже 650 тисяч українців.