ППО знищила 24 з 32 дронів уночі. Один Shahed залетів до Румунії

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У ніч на 27 вересня українська ППО знищила 24 з 32 дронів Shahed. При цьому один Shahed увійшов в повітряний простір Румунії, а ще один локаційно втрачений в Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також російські війська атакували балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» та двома крилатими ракетами Х-22.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Через дронову атаку в Ізмаїлі на Одещині загинули троє людей. Ще 14 людей постраждали, зокрема три дитини.