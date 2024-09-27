Через російську атаку дронами на Ізмаїл загинули три людини

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Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Російські окупанти запустили ударні безпілотники по півдню Одеської області. Під удар потрапив Ізмаїл — там через російський терор загинули три людини.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед загиблих — дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-літній чоловік. Ще 11 людей постраждали, зокрема одна дитина.

Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автомобілі. Зайнялися кілька пожеж, вогнеборці їх оперативно ліквідували. Правоохоронці фіксують наслідки російського обстрілу.

Уночі 27 вересня Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку ударних безпілотників Shahed на південь Одещини.