Україна отримає нову партію самохідних гаубиць AS90 від Великої Британії

Новини

Велика Британія передасть Україні партію самохідних артилерійських гаубиць AS90.

Про це повідомляє британський уряд.

Раніше уряд лейбористів на чолі з премʼєром Кіром Стармером, сформований за підсумками виборів 4 липня, пообіцяв передати Києву 12 AS90 протягом перших 100 днів після приходу до влади.

Десять таких гаубиць уже доставили до України, ще шість українські Збройні сили отримають найближчими тижнями.

Також уряд оголосив про створення нового спільного британського підрозділу Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ в Україні на чолі з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі та міністром оборони Джоном Гілі, який об’єднає досвід і допоможе запровадити новий загальнодержавний підхід до України.