У реєстрі зниклих безвісти зараз 55 тисяч людей. З них більшість — військові
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Український Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин містить інформацію про 55 тисяч людей.
Про це повідомив заступник глави МВС України Леонід Тимченко в інтервʼю Укрінформу.
«На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них — це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місцеперебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти», — розповів він.
Тимченко також розповів, що під час збору біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.
З них у 107 ДНК-профілях знайшли збіги — тобто 107 родин змогли знайти своїх рідних серед тіл, які вважалися невпізнаними.
Збір ДНК проводили у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Іспанії, Італії й Туреччині. Також його планують організувати у Швейцарії.