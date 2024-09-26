У реєстрі зниклих безвісти зараз 55 тисяч людей. З них більшість — військові

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Український Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин містить інформацію про 55 тисяч людей.

Про це повідомив заступник глави МВС України Леонід Тимченко в інтервʼю Укрінформу.

«На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них — це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місцеперебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти», — розповів він.

Тимченко також розповів, що під час збору біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.

З них у 107 ДНК-профілях знайшли збіги — тобто 107 родин змогли знайти своїх рідних серед тіл, які вважалися невпізнаними.

Збір ДНК проводили у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Іспанії, Італії й Туреччині. Також його планують організувати у Швейцарії.