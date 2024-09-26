ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова на понад 2 млрд грн
- Автор:
- Оля Березюк
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського бізнесмена Алішера Усманова та його бізнес-партнерів про конфіскацію майна.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.
Удохід держави стягнули:
- залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість — понад 2 мільярди гривень);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.
Усманов — російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає восьме місце зі статками у $14,4 мільярда.
Йому належить російське медіа «Коммерсант», що займає прокремлівську позицію і здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора.