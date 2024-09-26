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ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова на понад 2 млрд грн

Автор:
Оля Березюк
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського бізнесмена Алішера Усманова та його бізнес-партнерів про конфіскацію майна.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Удохід держави стягнули:

Усманов — російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає восьме місце зі статками у $14,4 мільярда.

Йому належить російське медіа «Коммерсант», що займає прокремлівську позицію і здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора.